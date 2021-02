Continua il progetto “Briciole di Salite” nella città di Patti

24 Febbraio 2021 09:31

Continua il progetto “Briciole di Salite” presso la Casa Diocesana di Accoglienza “Sacra Famiglia” nella città di Patti

Si è svolta nella tarda mattinata del 23 febbraio 2021, l’attività di beneficenza “Briciole di Salute” già consolidata presso la casa di accoglienza per familiari di persone ammalate e ricoverate nell’ospedale di Patti, tanto voluta dal vescovo Mons. Gugliemo Giambanco, ma che grazie alle gestione delle tre Suore dell’Istituto delle Suore Francescane del Terz’Ordine Regolare di San Francesco hanno accolto i cavalieri Tony Zarrillo e Antonino Smiroldo, che unitamente alla collaborazione di due volontari venuti dalla città di Sant’Alfio, hanno consegnato circa 250 Kg di agrumi siciliani di coltivazione biologica donati grazie alla generosità della popolazione dei tre fratelli Santi Martiri, Alfio-Cirino-Filadelfio, nell’iniziativa “Aranci_Amoci con la carità” tanto voluta e portata avanti dal cappellano costantiniano Padre Giovanni Salvia e dal cav. Zarrillo, collaborati da molti volontari parrocchiali. In struttura, ad accogliere la donazione, erano presenti la responsabile Suor Rita unitamente altra sua consorella, le quali hanno riferito che questo costante cenno di spontanea solidarietà, permetterà ai presenti nella struttura un’importante sostegno giornaliero. Suor Rita, prima dei saluti finali, ha rinnovato i ringraziamenti per conto del vescovo Mons. Giambanco, assicurando le loro preghiere per i presenti e i benefattori di tale iniziativa.