Conte: “quando uno fa il suo lavoro è sempre sereno”

4 Febbraio 2021 11:40

Intanto il presidente del consiglio incaricato, Mario Draghi, è arrivato alla Camera

“Quando uno fa il suo lavoro è sempre sereno”, è la prima e unica dichiarazione del premer Giuseppe Conte dal momento delle sue dimissioni. Il premier uscente è arrivato a Palazzo Chigi, dove resta in carica fino al giorno dell’eventuale insediamento del premier incaricato Mario Draghi con il quale proprio ieri ha avuto un lungo colloquio di un’ora proprio a Palazzo Chigi dove si è recato in visita l’ex presidente della Bce. Intanto il presidente del consiglio incaricato è arrivato alla Camera. Oggi sono in programma le consultazioni con i partiti politici.