Consultazioni, Salvini: “noi costruttivi e responsabili, non come Grillo che chiede a Draghi ministeri e un Governo senza la Lega”

10 Febbraio 2021 15:34

Oggi il leader della Lega Matteo Salvini si è confrontato con Silvio Berlusconi sulla situazione politica e sui contenuti delle proposte che sono state presentate al presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Assente invece Giorgia Meloni

“Noi confermiamo il nostro atteggiamento costruttivo, responsabile, positivo e che ci porta a non parlare di ministeri e a non mettere veti su nessuno. È incredibile invece l’atteggiamento di Grillo e dei 5 stelle che chiedono ministeri e vorrebbero imporre al professor Draghi un governo senza la Lega. Non è questo che ha chiesto Mattarella e che serve all’Italia. Noi andiamo avanti tranquilli: prima il bene del Paese e poi gli interessi dei partiti”, lo ha affermato Matteo Salvini. Oggi il leader della Lega si è confrontato con Silvio Berlusconi sulla situazione politica e sui contenuti delle proposte che sono state presentate al presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Assente all’incontro Giorgia Meloni che non voterà per la fiducia al premier. “Gli italiani hanno fretta. Hanno fame di salute, di lavoro, di scuola e di libertà. Non si può perdere altro tempo: noi rinnoviamo, come Lega e come centrodestra, la disponibilità a dar vita al nuovo governo che metta al centro la salute degli italiani, il taglio delle tasse, il taglio della burocrazia, un ritorno alla vita”, ha concluso Salvini.