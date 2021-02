Consultazioni governo, Salvini apre ad una larga maggioranza: “disposti a governare con tutti, anche con i 5 Stelle” [VIDEO]

5 Febbraio 2021 17:56

Consultazioni governo, Salvini non mette alcun veto ad un esecutivo di larga maggioranza: il leader della Lega disposto a governare anche con i 5 Stelle

Nonostante i dissapori del passato recente, dovuti alla fine del governo ‘giallo-verde’, Matteo Salvini non porta alcun rancore verso gli ex alleati di governo, o quantomeno si dice pronto a metterli da parte per il bene dell’Italia. Intervistato ai microfoni di Sky Tg24 in merito alle consultazioni per la formazione del nuovo governo che stanno avvenendo in queste ore, il leader della Lega ha aperto ad un governo di larga maggioranza: “non sono per le mezze misure: se sei dentro dai una mano, ti prendi onori e oneri. I governi tecnici alla Monti li abbiamo già provati. Mi piacerebbe che ci fossero tutti. Mattarella ha chiesto di fare un passo avanti ed ora si deve pensare all’interesse del Paese e non a quello dei partiti“.

Salvini si è detto disponibile anche a governare con il Movimento 5 Stelle: “ricordo che nel dopoguerra nei governi c’erano tutti. Dopo ognuno ha ripreso la sua via ma penso che questo sia un momento tale per cui ci sia bisogno delle energie di tutti. Governare insieme al Movimento 5 Stelle? Chi sono io per dire tu no? Vedo che altri lo dicono su di noi. Noi a Draghi non diremo che non vogliamo tizio“.