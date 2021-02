Consiglio comunale a Messina: lunedì 1 marzo seduta di question time

25 Febbraio 2021 12:26

Messina: lunedì 1 marzo, alle ore 15, il Consiglio comunale si riunirà per dedicarsi ad una seduta di question time

Lunedì 1 marzo, alle ore 15, il Consiglio comunale si riunirà per dedicarsi ad una seduta di question time. I lavori d’Aula prevedono dieci interrogazioni e cinque mozioni. Le interrogazioni interessano la riorganizzazione dei servizi municipali “vigile urbano di quartiere”; il sarcofago Don Diego Sosa; permanenza Comune di Messina in Fondazione TaoArte; la demolizione di casette e baracche in via delle Mura – riqualificazione urbana; gli alloggi Fondo Basile: 45 famiglie nel limbo da 12 anni!; vigili urbani idonei dell’ultimo concorso: quale futuro?; intitolazione della tribuna stampa dello stadio Franco Scoglio all’avv. Mino Licordari; progetti per scivoli per l’alaggio delle imbarcazioni; concessione Orti Urbani; e predisposizione di un Piano straordinario di emergenza erosione costiera in località Ponte Gallo. Le cinque mozioni sono la realizzazione di una scuola dell’infanzia al villaggio Zafferia; l’accessibilità universale; l’encomio all’attore messinese Nino Frassica; dialettica politica, comunicazione e rischio istigazione all’odio sociale; indirizzo alla Giunta sull’istituzione di una nuova municipalità comprendente i territori delle ex 12^ e 13^ Circoscrizione e contestuale riduzione del territorio dell’attuale 6^ municipalità. Piena attuazione al regolamento per il decentramento funzionale.