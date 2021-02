Condizioni Fausto Gresini, improvviso peggioramento nel quadro clinico: l’aggiornamento del figlio

15 Febbraio 2021 15:11

Condizioni Fausto Gresini, l’aggiornamento del figlio Lorenzo: dopo un cauto ottimismo, arriva la triste notizia di un peggioramento improvviso

Nei giorni scorsi, in merito alle condizioni di Fausto Gresini, aveva iniziato a circolare un cauto ottimismo. Secondo le dichiarazioni del figlio Lorenzo, solito informare i fan circa le condizioni del padre, si erano verificati dei lievi miglioramenti riguardanti l’ossigenazione e la funzionalità renale, seppur il quadro generale fosse rimasto complesso. Nelle ultime ore però un improvviso peggioramento. Le condizioni di Fausto Gresini, ricoverato presso l’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna a causa di alcune complicazioni legate al Coronavirus con tanto di polmonite interstiziale, sono “improvvisamente peggiorate nella notte tra venerdì e sabato – scrive il figlio in un post su Facebook – Ora la situazione è stabile e con valori sufficienti, babbo è stato sedato nuovamente in modo profondo. Sono state iniziate nuove terapie per combattere la grave infiammazione polmonare, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni”.