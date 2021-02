Alle sue spalle inizia il colpo di Stato in Myanmar: l’insegnante di aerobica non si accorge di nulla e continua a ballare [VIDEO]

2 Febbraio 2021 15:14

Colpo di Stato Myanmar, diventa virale il video dell’insegnante di aerobica Khing Hnin Wai: fa lezione senza accorgersi dell’arrivo dell’esercito

Nella giornata di ieri il Colpo di Stato in Myanmar ha scosso l’equilibrio di una democrazia già molto fragile nel Paese. I militari hanno preso il potere, arrestando la presidente in carica Aung San Suu Kyi e altri esponenti del partito al governo nel corso di un vero e proprio raid. Il golpe è arrivato dopo mesi di tensioni fra governo e militari, che avevano fatto pensare, già durante le elezioni legislative dello scorso novembre, ad un colpo di stato dei militari che hanno ritenuto l’esito delle votazioni irregolare.

Colpo di Stato Myanmar: la testimonianza ‘involontaria’ dell’insegnate di aerobica

Nonostante internet e i social siano stati chiusi temporaneamente nel Paese, proprio dai social è arrivata una particolare quanto involontaria testimonianza degli attimi precedenti all’accaduto. A pubblicarla è stata Khing Hnin Wai, insegnante di educazione fisica alle scuole medie, nonchè insegnante di aerobica, che in quel momento stava tenendo una lezione all’aperto. Nel filmato caricato su Facebook, si vede la donna intenta a fare i suoi esercizi a ritmo di musica, mentre alle sue spalle sfilano minacciosi i veicoli neri dell’esercito. Qualcuno ha messo in dubbio la veridicità del filmato, ma la donna ha spiegato di fare lezione abitualmente in quella zona (confermando con altre clip) e di non essersi propria accorta di quello che stava per essere l’inizio del colpo di Stato.