Colpo a Cosa nostra, operazione “Follow the money”: blitz tra Sicilia, Lombardia e Veneto, sequestrati beni per 50 milioni

10 Febbraio 2021 07:05

Blitz tra Sicilia, Lombardia e Veneto: sequestrati beni per un valore di oltre 50 milioni di euro, nell’ambito dell’operazione “Follow the money”

Una vasta operazione antimafia è in corso tra Sicilia, Lombardia e Veneto: dalle prime ore di questa mattina, oltre 100 finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, con il supporto e la collaborazione dello Scico (Servizio centrale investigazione criminalità organizzata), stanno dando esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari personali e reali emessa dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Colpito il clan Scalisi–Laudani, 26 gli indagati, accusati a vario titolo di associazione a delinquere di tipo mafioso e trasferimento fraudolento di valori al fine di eludere la normativa antimafia.

Beni per un valore di oltre 50 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza, nell’ambito del vasto blitz antimafia denominato “Follow the money”. I sigilli sono scattati per 17 società e 48 immobili. In corso perquisizioni.