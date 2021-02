Il Club Arenagiallorossa e i tifosi dell’Fc Messina vicini al presidente Arena: “E’ stato aspramente criticato”

20 Febbraio 2021 15:02

La nota del Club Arenagiallorossa che – a nome dei tifosi dell’Fc Messina, dimostra vicinanza al presidente dei giallorossi Rocco Arena

“I componenti del Club Arenagiallorossa e i tifosi del Football Club Messina, con la seguente nota, intendono esprimere vicinanza alla Squadra e alla Società, a seguito di alcuni eventi spiacevoli avvenuti negli ultimi giorni. Il Presidente Rocco Arena è stato, a nostro avviso, criticato aspramente in merito a vicende che nulla hanno a che vedere con la bontà del suo progetto. Ci stringiamo ancora di più al nostro Presidente, alla Società e alla Squadra, sicuri che ci rialzeremo presto per raggiungere l’obiettivo prefissato a inizio stagione. Noi di Arenagiallorossa, tifosi del FC MESSINA, siamo tanti, sempre più determinati, sempre più vicini alla Società ed è giusto che venga data voce anche al club che per primo ha creduto e continua a credere in questo progetto”. Questa è la nota ufficiale del club Arenagiallorossa, che parla a nome di tutti i tifosi dell’Fc Messina in merito alle vicende riguardanti le critiche al presidente Arena negli ultimi giorni, in seguito all’esonero di mister Rigoli.