Cittanovese, importante colpo in difesa: ufficiale l’ingaggio di Michele Zinfollino

17 Febbraio 2021 13:24

Con una nota ufficiale, la Cittanovese comunica l’ingaggio del difensore Michele Zinfollino

Un altro importante colpo di mercato messo a segno dal Cittanova Calcio. Il club giallorosso, nella mattinata odierna, ha ufficializzato l’ingaggio del forte difensore centrale Michele Zinfollino, proveniente dal Racing Aprilia. Nato ad Andria nel 2001, il calciatore ha militato nelle compagini giovanili di Bari, Fiorentina (U-17 e U -19) e Cagliari (U -19), collezionando numerose presenze nei campionati juniores di carattere nazionale. In questo senso, il Cittanova Calcio inserisce nel suo organico un giovane di qualità e di assoluta prospettiva. Dopo il disbrigo delle formalità, l’atleta si è unito ai nuovi compagni per svolgere la seduta di allenamento in programma per questa mattina, in vista degli imminenti e probanti impegni di Campionato che attendono il Cittanova.

“Abbracciamo con entusiasmo il talento di Michele Zinfollino – ha spiegato il Vicepresidente giallorosso Tonino Mamone – e siamo certi che il suo contributo sarà importante per il raggiungimento dei nostri obiettivi stagionali. A riguardo, ringraziamo la famiglia del ragazzo e il suo agente Stefano Vitullo. Questo percorso sportivo, aperto e partecipato, opera in prospettiva, seguendo una precisa programmazione che guarda alla crescita del movimento calcistico locale e del territorio. La Società sta lavorando per potenziare il già competitivo organico a disposizione di mister Graziano Nocera, e lo sta facendo con lo sguardo rivolto in avanti, consapevole delle criticità attuali e delle opportunità da cogliere nel futuro”.

Ufficio Stampa Cittanovese