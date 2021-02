Positivo un grande nome del ciclismo: Peter Sagan ha il Coronavirus

6 Febbraio 2021 10:52

Nuovo caso di Coronavirus nel mondo del ciclismo: la Bora-Hansgrohe annuncia la positività del suo ciclista di punta, Peter Sagan

Brutte notizie per tutti i fan di Peter Sagan: il campionissimo slovacco ha annunciato di aver contratto il Coronavirus. Il ciclista di punta della Bora-Hansgrohe è stato testato mentre si trovava a Gran Canaria, per una sessione di allenamento al caldo in vista dell’esordio stagionale datato 27 febbraio all’Het Nieuwsblad: il test positivo è del 29 gennaio, ed era stato fatto in vista del ritorno a casa. Insieme a Sagan sono risultati positivi anche il fratello Juraj e l’altro compagno di squadra Erik Baska.

“Stiamo bene – ha fatto sapere Sagan – ma da quando abbiamo avuto il risultato del test ovviamente siamo rimasti in quarantena. Ora speriamo che al prossimo controllo risulteremo negativi in modo da riprendere il nostro normale programma di allenamento. Ringrazio la squadra è lo staff medico per il supporto“.