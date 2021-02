8 Febbraio 2021 15:21

Calabria, per lavori di manutenzione delle gallerie limitazioni lungo la statale 280 dei Due Mari a Catanzaro

Anas ha programmato gli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici delle gallerie ‘Riato 1’ e ‘Riato 2’ lungo la strada statale 280 ‘Dei Due Mari’, in provincia di Catanzaro. Al fine di poter eseguire in sicurezza i lavori , a partire dalle ore 12:00 di domani martedì 9 febbraio e fino alle ore 17:00 del 12 febbraio 2021, sarà in vigore la chiusura alternata delle corsie di marcia e/o di sorpasso, dal km 23,000 al km 22,000, in entrambe le direzioni.