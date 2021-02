Caso doping Schwazer, incredibile svolta. Secondo il giudice: “non ha commesso il fatto”, pesanti accuse alla Wada

18 Febbraio 2021 15:14

Svolta nel caso Schwazer: secondo il gip del Tribunale di Bolzano il procedimento dovrebbe essere archiviato perchè il marciatore “non ha commesso il fatto”

Il caso Schwazer è ben lontano dal considerarsi concluso. Nel gennaio del 2016 il mondo dello sport italiano fu scosso dalla positività al doping di Alex Schwazer che, nell’agosto dello stesso anno, fu poi squalificato per 8 anni essendo recidivo al doping. Il caso è sempre stato avvolto da un alone di mistero relativo alla possibile manipolazione delle provette e alle resistenze di Wada e Iaaf nel fare chiarezza sulla vicenda.

Quest’oggi il gip del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino ha disposto l’archiviazione del procedimento penale poichè a suo dire Alex Schwazer non ha commesso il fatto. Nella motivazione del Gip si legge che la realtà di questo processo è che “la catena di custodia dei reperti in perizia è di fatto del tutto evanescente”. Il Gip fa inoltre riferimento all’ostruzionismo di Wada e Iaaf in maniera piuttosto dura: “hanno operato in maniera totalmente autoreferenziale non tollerando controlli dall’esterno fino al punto di produrre dichiarazioni false. E’ quindi provato che la manipolazione delle provette che lo scrivente ritiene provata con altro grado di probabilità razionale, avrebbe potuto avvenire in qualsiasi momento a Stoccarda come a Colonia (nel locale degli uffici dell’agenzia incaricata del prelievo o nel laboratorio del controllo, ndr), ove si è dimostrato esservi provette non sigillate dunque agevolmente utilizzabili alla bisogna”.