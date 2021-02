Carlo Tansi smentisce la fake news sulla candidatura dell’avvocato Mondelli a sindaco di Cosenza

5 Febbraio 2021 12:48

La nota di Carlo Tansi, presidente del movimento civico Tesoro Calabria

“Nei giorni scorsi è stata diramata la notizia della candidatura del mio amico d’infanzia, avv. Nicola Mondelli, a sindaco di Cosenza con le liste del movimento civico Tesoro Calabria che mi pregio di rappresentare. Pur stimando profondamente l’avv. Mondelli, voglio precisare che la notizia non è assolutamente partita dai nostri canali d’informazione ma da fonti ignote di cui non sono riuscito a verificare l’origine e risulta pertanto priva di ogni fondamento”. Lo afferma in una nota Carlo Tansi, presidente del movimento civico Tesoro Calabria.