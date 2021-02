Capo d’Orlando, il sindaco Franco Ingrillì esprime il suo cordoglio per la scomparsa dell’ex Consigliere Comunale Benito Valenti

17 Febbraio 2021 13:07

Franco Ingrillì, sindaco di Capo d’Orlando, ha espresso il suo rammarico per la scomparsa dell’ex Consigliere Comunale Benito Valenti

Il messaggio di cordoglio del Sindaco Franco Ingrillì per la scomparsa dell’ex Consigliere Comunale Benito Valenti, morto a Palermo a 93 anni. “Benito valenti è stato più di un semplice Consigliere Comunale: ha saputo incarnare la passione autentica della politica che si traduce in attaccamento al paese e in contributo concreto alla sua crescita economica, culturale e sportiva. Lo ricordo con affetto, tra divertenti aneddoti, analisi lucidissime e preziosi consigli. Benito, anche da presidente della Pro Loco, è stato un personaggio di spessore che ha inciso in quasi due decenni di vita sociale della nostra città: mancherà tanto a Capo d’Orlando”.