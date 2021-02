Capo d’Orlando: screening per le scuole superiori il 6 e 7 febbraio

3 Febbraio 2021 13:54

Dopo i test di ieri che hanno riguardato alunni e personale scolastico dei due Istituti Comprensivi di Capo d’Orlando, l’Asp di Messina ha accolto la specifica richiesta dell’Amministrazione Comunale e ha organizzato per sabato 6 e domenica 7 febbraio un altro screening rivolto alle scuole superiori che riprenderanno la didattica in presenza al 50 per cento lunedì 8 febbraio, così come stabilito dall’ordinanza del Presidente della Regione n. 11 del 30 gennaio scorso. Lo screening, effettuato dagli operatori sanitari del progetto TAT (tamponi a tappeto) promosso dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana in collaborazione con l’ANCI Sicilia, riguarderà studenti, docenti e personale Ata e si svolgerà nello spazio di contrada Bagnoli antistante gli uffici Usca di Capo d’Orlando. I singoli istituti scolastici si stanno occupando di raccogliere le adesioni all’iniziativa.