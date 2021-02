Capo d’Orlando: due giorni di screening per scuole superiori e cittadini

9 Febbraio 2021 12:21

Due giorni di screening organizzati dal Comune e dall’Usca di Capo d’Orlando in collaborazione con gli operatori sanitari del progetto TAT (Tamponi a Tappeto) della Regione Siciliana

Due giorni di screening organizzati dal Comune e dall’Usca di Capo d’Orlando in collaborazione con gli operatori sanitari del progetto TAT (Tamponi a Tappeto) della Regione Siciliana. Sabato prossimo, 13 febbraio, i test saranno rivolti agli studenti del Liceo “Piccolo” che in questa settimana hanno proseguito con la Didattica a Distanza e che lunedì 15 torneranno in classe. Le prenotazioni saranno gestite direttamente dalla scuola. Domenica 14, invece, lo screening su base volontaria sarà dedicato alla popolazione. Gli interessati possono prenotarsi telefonando alla Segreteria del Sindaco al numero 0941 915254 o inviando una mail a segreteriasindaco@comune.capodorlando.me.it. Per la prenotazione è necessario specificare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, medico di famiglia, numero telefonico e indirizzo mail.