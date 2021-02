Cantieri di Servizi a Messina: da oggi l’avvio dei programmi di lavoro

9 Febbraio 2021 09:06

Messina: l’inizio dei programmi di lavoro dei Cantieri di Servizi è stato fissato a partire da oggi

L’inizio dei programmi di lavoro dei Cantieri di Servizi è stato fissato a partire da oggi, martedì 9. La convocazione dei beneficiari ha seguito la programmazione pubblicata sul sito del Comune, sezione Informazioni. In particolare, per ottemperare alle misure anti Covid-19, i partecipanti devono presentarsi secondo il proprio programma di appartenenza nel luogo e nell’ora stabilita nel prospetto presente nell’avviso. Ad esempio, i cittadini inseriti nel programma di lavoro 1, devono recarsi al Palacultura, Sala 1, alle ore 10. Nelle sedi indicate sono presenti i responsabili dei singoli programmi di lavoro, che illustreranno le attività da svolgere e procederanno all’assegnazione dei dispositivi di protezione individuale. Tutti i destinatari dei trentaquattro programmi di lavoro hanno già effettuato le visite mediche e hanno seguito i corsi di informazione/formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le attività da svolgere spaziano dalla pulizia e piccola manutenzione dei locali comunali alla manutenzione del verde nelle ville e negli spazi cittadini. In ogni fase dei Cantieri di Servizi si devono rispettare le misure anti Covid-19.