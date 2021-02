Cannizzaro trascina Forza Italia, è il primo partito della Calabria: boom di adesioni da Sindaci e Amministratori

14 Febbraio 2021 12:41

Forza Italia cresce sempre di più a Reggio Calabria, dove si conferma il primo partito per consenso popolare e anche radicamento nel territorio. Già alle elezioni politiche del 2018 il partito aveva battuto in Calabria tutti i suoi record nazionali, superando il 20% sia alla Camera che al Senato. Ancora meglio alle elezioni regionali del 2020 quando, spinto proprio dalla Provincia di Reggio, è arrivato al 27% con le tre liste a supporto di Jole Santelli. Adesso l’ultimo importante riconoscimento alle elezioni metropolitane di Reggio Calabria, dove Forza Italia s’è confermata leader portando il Centrodestra ad essere il primo partito nella provincia reggina nonostante il ruolo di opposizione nella città capoluogo.

Forza Italia in Calabria sta trainando l’intera coalizione, raccogliendo quotidianamente adesioni si amministratori, sindaci e cittadini. Nelle Istituzioni locali è il partito che più rappresenta il territorio, con 3 consiglieri regionali di Reggio Calabria, tre consiglieri metropolitani e 4 comunali nella città capoluogo.

L’on. Francesco Cannizzaro, giovane ma ormai molto esperto, ha presentato proprio nelle scorse ore il nuovo gruppo di Forza Italia al consiglio metropolitano esprimendo soddisfazione per i passi avanti che Forza Italia continua a fare, rivendicando i risultati ottenuti in parlamento con gli emendamenti per l’Aeroporto prima e per il Porto poi, molto apprezzati in modo bipartisan in città.