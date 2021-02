Camera: Delrio, ‘da Ferretti stile ed eleganza’

2 Febbraio 2021 18:56

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Professionalità, serietà e discrezione sono le straordinarie doti che hanno accompagnato per tanti anni il lavoro di Marco Ferretti alla Camera dei deputati. Per questo è stato un uomo stimato e apprezzato da tutti. La sua presenza in questo Palazzo è stata sinonimo di stile ed eleganza istituzionali. La sua scomparsa è quindi motivo di profonda tristezza e il Gruppo del Partito democratico desidera esprimere il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, ai suoi cari, agli assistenti parlamentari di cui è stato a lungo guida”. Lo afferma il capogruppo del Pd, Graziano Delrio.