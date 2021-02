Calciomercato Reggina: ufficiale l’arrivo di Chierico dal Genoa

1 Febbraio 2021 18:59

Il centrocampista arriva dal Genoa, ma è cresciuto nelle giovanili della Roma: per lui un prestito secco alla Reggina

Innesto a centrocampo per la Reggina di Marco Baroni. In prestito dal Genoa, arriva a meno di due ore dal termine del calciomercato, il giovane Luca Chierico. Per lui il passaggio inverso di Gabriel Charpentier (si attende l’ufficialità) che ritorna in Liguria. Ecco di seguito la nota ufficiale del club amaranto che comunica il prestito:

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il CFC Genoa per le prestazioni sportive del calciatore Luca Chierico. Il centrocampista si trasferisce in riva allo Stretto a titolo temporaneo, siglando un contratto sino al 30 giugno 2021.

Cresciuto nelle giovanili della AS Roma, l’attuale tecnico giallorosso Fonseca lo convoca in prima squadra in occasione dell’incontro di Europa League con il Wolfsberger.

Nella stagione attuale, Luca Chierico si lega al CFC Genoa che lo gira in prestito alla Reggina.

Da oggi Luca entra a far parte della famiglia Reggina. A lui va un caloroso benvenuto!”.