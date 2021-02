Calciomercato Reggina, ufficiale: si conclude la sfortunatissima esperienza di Charpentier con gli amaranto

1 Febbraio 2021 19:38

Calciomercato Reggina, si chiude dopo pochi mesi la sfortunatissima esperienza di Charpentier con gli amaranto: ufficiale il passaggio all’Ascoli

Grandi propositi, ma anche grandi (e numerosi) infortuni. Quella di Gabriel Charpentier con la Reggina è un’esperienza sfortunatissima. Arriva in estate mentre stava per recuperare dall’infortunio, ma la positività al Covid rallenta il tutto. Poi la prima ricaduta dopo gli allenamenti col gruppo e la seconda, quella che brucia di più, dopo i 45 minuti in Reggina-Lecce. Da lì cambia tutto. Negli ultimi giorni di mercato il club amaranto modifica le valutazioni su di lui, che a qualche ora dalla chiusura passa all’Ascoli fino a giugno con il placet del Genoa, società di proprietà. Questa la nota ufficiale del club amaranto.

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto l’accordo con l’ Ascoli Calcio 1898 FC, con il benestare del CFC Genoa, per la cessione a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2021, del calciatore Gabriel Charpentier. Il club ringrazia Gabriel per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune sportive”.