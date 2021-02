Calciomercato Reggina, parla Taibi: “Ecco perché abbiamo cambiato tanto”. E poi fa il punto sulle uscite

1 Febbraio 2021 17:45

Calciomercato Reggina, le parole del direttore sportivo amaranto Massimo Taibi a pochissime ore dalla chiusura della sessione invernale

Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, ha parlato a Sportitalia a poco più di due ore dalla chiusura del calciomercato. Il dirigente amaranto si è soffermato perlopiù sulle uscite, spiegando anche i motivi di questa rivoluzione: “Mister Toscano e mister Baroni sono due allenatori entrambi bravi ma con differenti caratteristiche, questo è il motivo per cui abbiamo cambiato tanto, ma abbiamo provato a rafforzarci”.

Poi, parlando delle uscite, si sbilancia e fa anche qualche nome: “Siamo in attesa per le uscite di Rossi e Gasparetto, hanno delle richieste e spero si convincano a giocare altrove. Purtroppo per loro non c’è stato più spazio in squadra. Anche Charpentier andrà via, all’Ascoli. Dispiace molto per lui, che ha avuto tre infortuni molto brutti”.