Calciomercato Reggina, risoluzione del prestito di Paolo Marchi con il Ravenna: il difensore ceduto al Piacenza

1 Febbraio 2021 18:44

Calciomercato Reggina, risoluzione del prestito di Paolo Marchi con il Ravenna: il difensore viene subito ceduto in prestito al Piacenza

Non solo acquisti e cessioni nell’ultimo giorno di calciomercato della Reggina, c’è anche un ritorno, seppur fulmineo. Il club amaranto riaccoglie fra le proprie file il difensore Paolo Marchi, attualmente in prestito al Ravenna. Risolto con 6 mesi d’anticipo il prestito del calciatore che non ha convinto con la maglia del club romagnolo. La conferma della risoluzione arriva attraverso un breve comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Ravenna: “la società comunica la risoluzione anticipata del prestito di Paolo Marchi che fa ritorno alla Reggina. A Paolo va un sincero ringraziamento per l’impegno dimostrato in questi mesi in giallorosso ed un augurio per le migliori fortune personali e professionali“.

Il calciatore però non resterà nella rosa di mister Baroni. Pochi minuti dopo l’ufficialità del rientro dal prestito, Paolo Marchi è stato ceduto in prestito al Piacenza, come confermato nel comunicato ufficiale della Reggina: “il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che il calciatore Paolo Marchi è stato ceduto a titolo temporaneo al Piacenza Calcio 1919 fino al 30 giugno 2021“.