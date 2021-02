Calciomercato Reggina, ore caldissime prima della chiusura: il punto tra novità e colpi di scena

1 Febbraio 2021 16:29

Ore caldissime in casa Reggina sul fronte mercato, tra poco si chiude: il punto tra novità e colpi di scena, con la Salernitana sullo sfondo

Tre ore e mezzo circa alla chiusura del mercato per la Reggina, che in questo pazzo lunedì 1 febbraio 2021 è impegnata su due fronti: oltre a quello delle trattative c’è infatti quello legato al campo, con la sfida alla Salernitana che inizia alle ore 21.

Come comunicato a Reggina Tv dal direttore generale Tempestilli, il ds Taibi si trova a Milano intento a chiudere le ultime operazioni sia in entrata che in uscita. E se nel primo caso manca ancora qualche tassello prima di aver completato l’organico, nel secondo la situazione si fa sempre più complessa col passare del tempo. Ad oggi, infatti, la rosa amaranto è composta da 19 Over, uno in più di quelli previsti da regolamento. Questo vuol dire che, tra i calciatori “esperti”, almeno uno dovrà essere ceduto oltre le 20, altrimenti finirà fuori lista. Al momento però, l’unico movimento ufficiale di oggi è stato quello di Farroni (Under) alla Juve Stabia.

Chi potrebbe andar via

A questo punto, anche se già da giorni era l’ipotesi più accreditata, Guarna rimane a Reggio Calabria. L’attenzione si sposta dunque soprattutto su uno tra Rossi, Gasparetto e Vasic. Almeno uno di questi tre si proverà a piazzare entro le 20 e può succedere di tutto. Sul fronte Under, come si legge su Gazzetta del Sud, anche lo sfortunatissimo Charpentier saluta lo Stretto dopo pochi mesi, tanti infortuni e solo 45 minuti.

Chi arriva sul gong

L’addio di Charpentier vuol dire che in attacco è stato inserito un altro tassello, sempre Under: Orij Okwonkwo, esterno classe 1998 del Bologna che può giocare anche come riferimento offensivo. Brusca frenata invece per il centrocampista Michele Rocca, in scadenza col Foggia che chiede un indennizzo per liberarlo subito. E così per la mediana spuntano i nomi di Luca Chierico e Michael Kingsley.

Le dinamiche di mercato, già di norma “strampalate”, nelle ultime ore – la storia lo insegna – viaggiano al ritmo di flipper impazziti tra colpi di scena, trattative concluse e poi saltate per dettagli, corse contro il tempo e procuratori e dirigenti super impegnati. In casa Reggina, da qui alle 20, ci si può attendere di tutto.