Calciomercato Crotone, colpo in attacco: è fatta per Adam Ounas, battuta la concorrenza di Spezia e Parma

1 Febbraio 2021 15:27

Calciomercato Crotone, colpo in attacco: arriva l’esterno algerino Adam Ounas in prestito dal Napoli. Battuta la concorrenza di Parma e Spezia

Importante colpo nel calciomercato del Crotone. La formazione calabrese, fanalino di coda del campionato di Serie A, è alla ricerca di rinforzi utili a risalire la china nella seconda metà di stagione e magari a confermare la categoria con una salvezza che, seppur distante una manciata di punti, sembra molto complicata visti i valori espressi in campo nel girone d’andata. Serve aumentare il tasso tecnico della rosa. A tal proposito, mister Stroppa avrà a disposizione un nuovo rinforzo in fase offensiva: stiamo parlando di Adam Ounas, esterno algerino arrivato in prestito dal Napoli. Il calciatore, prestato in estate al Cagliari, ha trovato poco spazio in stagione, raccogliendo appena 7 presenze in Serie A. I partenopei dunque hanno spinto per una soluzione che consenta al calciatore un maggiore minutaggio. Il Crotone ha trovato l’accordo nelle ultime ore, battendo la forte concorrenza di Parma e Spezia.