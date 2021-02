Calcio: Serie A, l’Inter batte 3-1 la Lazio e vola in testa alla classifica

14 Febbraio 2021 22:46

Milano, 14 feb. (Adnkronos) – L’Inter supera con personalità un’ostica Lazio per 3-1 e sorpassa il Milan in testa alla classifica dopo la sconfitta dei rossoneri a La Spezia. La squadra di Conte si porta a 50 punti a +1 sui rossoneri in attesa del derby di domenica prossima. La gara con la Lazio, che era reduce da 6 vittorie consecutive, è firmata da Lukaku, autore di una doppietta con cui raggiunge Ronaldo in vetta alla classifica Cannonieri a 16 reti, e da Lautaro Martinez. Buona anche la prestazione di Eriksen in campo dal 1′ al posto di Vidal. Inzaghi può recriminare per gli episodi e l’assenza di Radu all’ultimo minuto.

La Lazio parte bene e al 9′ imbucata di Correa per Immobile, ma esce e blocca Handanovic. Al 12′ risponde l’Inter con un lancio di de Vrij, sponda al volo di Perisic per il destro al limite di Lautaro, ma palla che esce fuori di poco. Il vantaggio nerazzurro arriva poco dopo. Al 21′ l’arbitro Fabbri fischia il rigore per un fallo di Hoedt su Lautaro lanciato in area da Lukaku. Il numero 9 nerazzurro non sbaglia dal dischetto spiazzando Reina. La Lazio manovra ma non riesce a trovare l’affondo e al 31′ un destro insidioso di Eriksen dalla distanza impegna Reina.