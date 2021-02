Calcio: Serie A, l’Inter batte 3-1 la Lazio e vola in testa alla classifica (2)

14 Febbraio 2021 22:46

(Adnkronos) – Al 37′ si fa vedere Immobile ma il suo destro dal limite viene parato in due tempi da Handanovic. Inter più concreta nella prima frazione, al 39′ contropiede di Brozovic che serve in area Eriksen, tiro-cross al centro, ma è decisiva l’uscita di Reina. Sul finale di tempo arriva il raddoppio dell’Inter: al 44′ Brozovic in scivolata mandato la palla addosso a Lazzari con la sfera che fortunosamente finisce sui piedi di Lukaku che batte ancora Reina con un destro secco. Il Var conferma il gol e Lukaku può festeggiare il traguardo dei 300 gol tra club e nazionale.

Ad inizio ripresa ancora Inter pericolosa. Al 57′ Lautaro lancia in porta tutto solo Hakimi, ma è miracoloso il salvataggio in spaccata di Parolo sul tiro del terzino nerazzurro. Gol sbagliato e gol subito: al 59′ punizione di Milinkovic che colpisce in pieno Escalante, deviazione che spiazza Handanovic, gol e gara riaperta ma per poco. Al 63′ imperiosa corsa in contropiede di Lukaku che fatto secco Parolo in velocità, e serve Lautaro che non può sbagliare il tap-ìn a porta vuota per il 3-1. La Lazio prova a reagire, Inzaghi inserisce Caicedo e Muriqi ma l’Inter tiene senza correre altri grossi pericoli e porta a casa una vittoria importante in chiave scudetto.