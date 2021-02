Calcio a 5, giornata storica per la Siac Messina: vince la sua prima partita in A2!

7 Febbraio 2021 14:46

Calcio a 5, giornata storica per la Siac Messina: batte Bovalino e ottiene la sua prima vittoria in assoluto in Serie A2

Primo storico successo della Siac Messina nel campionato di serie A2 di calcio a 5. Dopo una lunga attesa, la squadra biancazzurra, matricola dell’ultimo momento in un torneo tanto complicato quanto affascinante e prestigioso, ha potuto finalmente festeggiare, battendo, nel recupero della sesta giornata, il mai domo Bovalino C5 con il punteggio di 3-2. Un successo meritato, frutto del cuore e della voglia di non mollare del gruppo, dello staff tecnico e della stessa società.

La partita del “PalaRescifina” si apre con la staffilata del brasiliano Gabriel Barbosa, intercettata dal portiere. I calabresi rispondono con le pericolose incursioni di Siviero e Scordino, che esaltano la bravura in uscita di Victor Torres Iborra, subito provvidenziale al debutto con la maglia della Siac. Al 12’ Damiano Di Rosa sfiora il vantaggio con un tiro in area “murato” da Dias Rocha. L’appuntamento con l’1-0 è, però, solo rimandato: 2’ dopo, Barbosa finalizza, infatti, il perfetto assist di Antonio Colavita, insaccando la sfera. Lo stesso Colavita manca poi il raddoppio da posizione ravvicinata, mentre, sull’altro fronte, Siviero pareggia i conti, a 40” dall’intervallo, con una spettacolare “zampata” sotto l’incrocio.

Nella ripresa, il Bovalino cerca di abbassare i ritmi per fare allungare gli avversari, che non cadono, però, nel tranello ed anzi sono bravi nel proiettarsi come schegge in avanti ad ogni pallone recuperato. Ancora Barbosa, servito magistralmente da Francesco Corrieri, va a bersaglio al 7’. Passano pochi istanti ed il capitano Nanni Piccolo cala il tris (3-1) con un preciso diagonale in corsa di destro. Incassato il doppio colpo, gli ospiti si proiettano in attacco adottando costantemente la tattica del portiere di movimento, che produce la rete del 3-2 di Casagrande. Nel palpitante finale, Di Rosa e Barbosa vanno vicini al poker, mentre ancora Casagrande prova a ristabilire la parità, ma, al suono della sirena, ad esultare sono i ragazzi allenati dall’emozionato Salvatore D’Urso.

SIAC MESSINA-BOVALINO C5 3-2 (p.t. 1-1)

Marcatori: 14′ e 7’ st Barbosa; 19′ Siviero; 8′ st Piccolo, 13′ st Casagrande.

Siac Messina: Torres Ibarra, Piccolo, Barbosa, A. Colavita, Corrieri, L. Colavita, Aricò, Nicolosi, D’Angelo, Di Rosa, Bruno, Venuto. All. D’Urso.

Bovalino C5: Dias Rocha, Casagrande, Siviero, Federico, Martino, Lemma, Caruso, Scordino, Errante, Reale, Gelonese, Benavoli. All. Venanzi.

Arbitri: De Pasquale di Marsala e Petrillo di Catanzaro (cronometrista Catanese di Barcellona P.G.).

Risultati recuperi 6^ giornata del girone D di serie A2: Città di Cosenza-Gear Piazza Armerina 5-3; Siac Messina-Bovalino C5 3-2; Futsal Polistena-Bernalda 1-1.

CLASSIFICA: FF Napoli 33; Futsal Polistena 32; Regalbuto 21; Città di Cosenza, New Taranto e Città di Melilli 19; Orsa Viggiano 17; Bernalda 15; Gear Piazza Armerina 12; Bovalino 7; Cataforio 4; Siac Messina 3.