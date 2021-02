Calcio a 5, una buona prova non basta alla Siac Messina: a Regalbuto arriva la sconfitta

1 Febbraio 2021 14:50

Calcio a 5, non basta una buona prova alla Siac Messina: in casa di Futsal Regalbuto arriva la sconfitta per 5-1, racconto e tabellino del match

La Siac Messina ha ceduto alla distanza (5-1) sul campo dell’ambizioso Futsal Regalbuto nella terza giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5. Il risultato penalizza troppo la squadra peloritana, che, con un organico dall’età media molto bassa, ha fornito una buona prestazione, pressando sempre alta avversari di valore e talento, che occupano meritatamente il terzo posto in graduatoria. La formazione dello Stretto, priva dello squalificato capitano Nanni Piccolo e con Antonio Colavita in non perfette condizioni fisiche, ha tenuto vivo il match contro gli ennesi fino a metà ripresa, per poi essere infilata da due micidiali ripartenze.

I peloritani passano in vantaggio al 6’, quando Francesco Corrieri ruba un pallone e lo insacca di piatto. La reazione dei padroni di casa porta al pareggio del brasiliano Nimo Cobo, assoluto protagonista della partita, a segno all’11’ con un tiro dalla distanza. Gabriel Barbosa e Colavita sprecano buone opportunità per riportare avanti i biancazzurri, mentre, sull’altro fronte, Nimo Cobo concede il bis sempre da lontano. Nella ripresa, ancora una rete dello scatenato Nimo Cobo indirizza la sfida (3-1), che si chiude, nel finale, con i gol di Capuano e Sanchez. Sabato 6 febbraio è in programma il recupero Siac Messina-Bovalino.

FUTSAL REGALBUTO-SIAC MESSINA 5-1 (2-1 p.t.)

Marcatori: 6’ Corrieri; 11’, 17’ e 9’ st Nimo Cobo; 16′ st Capuano; 17′ st Sanchez.

Regalbuto: Fichera, Wallace, Nimo Cobo, Sanchez, Palmegiani, Menichella, Isgrò, Chiavetta, Vitale, Giampaolo, Capuano, Ferrante. All. Alfredo Paniccia.

Siac Messina: Russo, Nicolosi, D’Angelo, Barbosa, A. Colavita, Venuto, L. Colavita, Aricò, Corrieri, Giordano, Capillo, Di Rosa. All. Salvatore D’Urso.

Arbitri: Giaquinto di Ostia Lido e Bottini di Roma 1.

RISULTATI 14^ GIORNATA SERIE A2 (girone D): Città di Melilli-Bernalda 2-2; FF Napoli-Bovalino rinv.; Futsal Polistena-Cataforio 6-2; New Taranto-Gear Piazza Armerina 6-3; Città di Cosenza-Orsa Viggiano rinv.; Regalbuto-Siac Messina 5-1.

CLASSIFICA: FF Napoli 33; Futsal Polistena 31; Regalbuto 21; Città di Melilli e New Taranto 19; Orsa Viggiano 17; Città di Cosenza 16; Bernalda 14; Gear Piazza Armerina 12; Bovalino 7; Cataforio 4; Siac Messina 0.