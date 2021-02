Calcio a 5, una devastante Pirossigeno Cosenza batte 6-3 l’Orsa Viggiano

24 Febbraio 2021 12:55

Calcio a 5, una devastante Pirossigeno batte 6-3 l’Orsa Viggiano: una gara perfetta per i ragazzi di Leo Tuoto

Vittoria doveva essere, per continuare a coltivare il sogno play off, e vittoria è stata. Una vittoria frutto di tanta qualità, di tanta organizzazione tattica, ti tanto lavoro settimanale. Gioisce giustamente a fine partita la Pirossigeno dopo il 6-3 sull’Orsa Viggiano, dopo essere stata in vantaggio per 6-0. Una partita perfetta dei lupacchiotti che solo nei quattro minuti finali hanno allentato ritmo e velocità.

Una delle rare volte che Leo Tuoto ha tutto il gruppo a disposizione (recuperato anche qualche piccolo acciacco grazie a Luigi Novello e la sua Fisiotonik), il risultato è di ottima fattura, testimoniato dalle giocate che hanno portato al gol i calcettisti della Pirossigeno. Uno spettacolo che avrebbe meritato gli applausi dei tifosi e degli appassionati invece dei pochi presenti sugli spalti. Ma passerà questa pandemia e Cosenza tutta si potrà godere lo spettacolo che la Pirossigeno riesce a mettere in campo.

La prima frazione di gioco si chiude sul 3-0 grazie a tre magnifiche marcature realizzate da Alex, Piromallo (al termine di un’azione degna di essere vista e applaudita da tutto il mondo Futsal) e Poti. Un primo tempo senza pause dominato dai rossoblù nonostante l’Orsa Viggiano abbia fatto di tutto per ostacolare le manovre cosentine. Una buona squadra quella ospite ma oggi al cospetto della Pirossigeno chiunque altra formazione avrebbe patito.

Il secondo tempo si apre con un fulmine sganciato dal piede di Grandinetti che porta sul 4-0 il risultato dopo pochi secondi. Un potenza devastante. Arrotondano il risultato i gol di Marchio e Poti. L’Orsa Viggiano inizia da questo momento a giocare con il “quinto” e la Pirossigeno mostra grande capacità difensiva non concedendo il tiro agli avversari e sfiorando più volte il settimo gol, una volta recuperata la palla con i tiri da lontano. Solo nei quattro minuti finali Grandinetti e soci mollano la presa, rallentano e consentono a un’Orsa Viggiano mai doma di accorciare le distanze con Bavaresco e Sillon anche grazie a un calcio rigore molto dubbio.

Archiviata anche questa gara di recupero, testa e lavoro concentrato sulla prossima sfida in terra di Sicilia. A Piazza Armerina contro la Gear per restare agganciati al treno dei primi cinque posti, quelli buoni per partecipare ai play off promozione. Sarebbe un premio meritato al lavoro dei ragazzi e alla maestria di mister Leo Tuoto, che conferma anche a Cosenza la sua grande competenza e bravura.