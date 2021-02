Calcio a 5, colpo Meta Catania Bricocity: arriva il brasiliano Fabinho Rodriguez Da Silva

24 Febbraio 2021 13:07

Calcio a 5, Fabinho Rodriguez Da Silva è della Meta Catania Bricocity: l’annuncio ufficiale del club rossazzurro

Di seguito la nota ufficiale della Meta Catania Bricocity relativa all’acquisto del pivot brasiliano Fabinho Rodriguez Da Silva.

“La Meta Catania Bricocity comunica di aver raggiunto l’accordo, ed è un nuovo giocatore rossazzurro, con il pivot brasiliano Fabinho Rodriguez Da Silva. Il giocatore svincolatosi dal suo precedente club, CDM Futsal Genova, ha potuto raggiungere l’accordo con la società rossazzurra e dal prossimo match sarà una freccia in più del roster di coach Samperi. Fabinho non ha bisogno di presentazioni: pivot di razza, cannibale in zona gol e dotato di un fiuto pazzesco sotto porta. Vede la porta come pochi e le sue 12 reti ad oggi realizzate parlano chiaro. Giocatore esperto classe 1990 ha vestito le maglie di Acqua&Sapone, Barletta, Imola e Civitella Casanova con ben 58 reti realizzate nelle ultime 5 stagioni. Uno stoccatore perfetto per le dinamiche offensive della Meta Catania Bricocity. Bem-vindo Fabinho”.