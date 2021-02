Calcio a 5 femminile, tutto facile per la Vigor Lamezia: 12-2 alla Sangiovannese

7 Febbraio 2021 23:20

Calcio a 5 femminile, tutto secondo copione per la Vigor Lamezia Women: battuta la Sangiovannese per 12 a 2

Vittoria come da pronostico per la Vigor Lamezia Women che ha la meglio contro la Sangiovannese per 12 a 2.

L’andazzo della gara si comprende già nel primo tempo con la compagine lametina che chiude la prima frazione di gioco sul 6-0 con le reti di Praticò (doppietta), Ierardi (tripletta) e Sevilla.

Dopo un primo tempo a senso unico, la ripresa si apre come si era conclusa la prima frazione con la Vigor Lamezia Women che si mostra consapevole delle proprie capacità e dell’importanza di guadagnare punti. Passano pochi secondi e De Sarro riapre le danze seguita da Linza e Praticò in pochi minuti. All’ottavo minuto della ripresa Cali va in gol per la squadra avversaria che però non riesce a regire e a tenere testa alle lametine. Al quarto d’ora Aliotta porta a dieci le reti per le biancoverdi prima che Moreira vada nuovamente in gol per le ospiti. In conclusione di match c’è spazio ancora per Ierardi e Praticò che siglano rispettivamente due poker nella gara.

A fine partita soddisfatto il presidente Mazzocca per il quale “è stata una partita sbloccata subito con pressing molto alto che ha aperto la strada ad un risultato rotondo. Adesso testa al Taranto che oggi ha perso con la New Cap per cui troveremo una squadra agguerrita considerato che ora è distanziata di 4 punti per il terzo posto”.

Vigor Lamezia Women – Sangiovannese 12-2

Marcatori: pt 3’ e 4’ Praticò, 6’, 8’ e 11’ Ierardi, 19’ Sevilla; st 1’ De Sarro, 3’ Linza, 5’ Praticò, 8’ Cali (S), 15’ Aliotta, 16’ Moreira (S), 17’ Ierardi, 19’ Praticò.

Vigor Lamezia Women: Fakaros, Praticò, Sevilla, Masaro, Linza, Perri, Ierardi, Jammoul, De Sarro, Angotti, Arzente. All.: Monti.

Sangiovannese: Moreira, Barberio, Perrucci, Tomulescu, Belcastro, Dragan, Squillacioti, Cali. All.: Audia.

Arbitri: Mancuso di Vibo Valentia e Cundò di Catanzaro; cronometrista: Mandaradoni di Vibo Valentia.

Vigor Lamezia Women