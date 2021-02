Calcio a 5, il Bovalino travolge la Siac Messina 12-1

28 Febbraio 2021 18:07

Calcio a 5, nulla da fare per la Siac Messina sul campo del Bovalino: peloritani travolti 12-1

Nulla da fare per la Siac Messina nella partita in trasferta contro il Bovalino C5. I peloritani, presentatasi in Calabria in formazione rimaneggiata e con tanti under in distinta per via di squalifiche ed infortuni, sono stati battuta con il rotondo punteggio di 12-1 nella sesta giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5.

Gara indirizzata nei primi minuti dalle reti di Caruso e Arthur (2-0). Nanni Piccolo dimezza e distanze al 9’, ma i successivi gol di Siviero 2, Casagrande, ancora Caruso e Scordino chiudono i conti (7-1) già all’intervallo. Nella ripresa, impinguano il bottino: Arthur, Casagrande, Martino e Lemma, autore della conclusiva doppietta. Pesante passivo, quindi, per i biancazzurri allenati da Salvatore D’Urso, che cercheranno di preparare in settimana, nel migliore dei modi, l’impegno di sabato 6 marzo, quando saranno opposti, sul parquet del “PalaRescifina”, al Cataforio.

TAB. BOVALINO C5-SIAC MESSINA 12-1 (p.t. 7-1)

Marcatori: 2’ e 15’ Caruso; 4’ e 3’ st Arthur; 9’ Piccolo; 12’ e 19’ Siviero; 14’ e 7’ st Casagrande; 17’ Scordino; 12’ st Martino; 13’ st e 15’ st Lemma.

Bovalino C5: Dias Rocha, Casagrande, Siviero, Federico, Arthur, Caruso, Scordino, Calì, Martino, Gelonese, Lemma, Rocca. All. Venanzi.

Siac Messina: Torres Iborra, Bruno, Aricò, D’Emilio, Silipigni, D’Aleo, Di Rosa, Colavita, Capillo, Piccolo, Abdelbaky, Venuto. All. D’Urso.

Arbitri: Granata di Sala Consilina e Coviello di Potenza (cronometrista Alessi di Taurianova).

Risultati 17^ giornata serie A2 (girone D): Gear Piazza Armerina-Città di Cosenza 5-6; Orsa Viggiano-FF Napoli 1-11; Bernalda-Futsal Polistena 2-2; Città di Melilli-Regalbuto 6- 2; Cataforio-New Taranto 2-2; Bovalino C5-Siac Messina 12-1.

Classifica: FF Napoli 48; Futsal Polistena 36; Città di Cosenza 29; Regalbuto 28; Bernalda e New Taranto 23; Orsa Viggiano 20; Bovalino C5 14; Gear Piazza Armerina 12; Cataforio 9; Siac Messina 3.

GIOVANILE: Sconfitta pure l’Under 19 in casa dal quotato Regalbuto (7-0) nel secondo turno del campionato nazionale di categoria. Farinella e compagni hanno cercato di mettere in difficoltà gli avversari, che si sono confermati qualitativamente molto forti e ben messi in campo.

Ufficio Stampa Siac Messina