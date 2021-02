Calcio a 5, la Meta Catania Bricocity annuncia l’arrivo di Marko Kuraja

5 Febbraio 2021 21:46

Calcio a 5, nuovo arrivo per la Meta Catania Bricocity: Marko Kuraja. Gli etnei impegnati domani alle 16.30 contro Todis Lido di Ostia

Continuità e rendimento. Le parole magiche della Meta Catania Bricocity che si appresta, domani ore 16:30, ad affrontare in terra laziale la Todis Lido di Ostia. Gara dura e difficile per i ragazzi di Samperi dopo le vittorie consecutive che hanno rilanciato verso l’alta classifica la formazione rossazzurra. Meta Catania Bricocity che è partita questo pomeriggio alla volta di Roma dopo la rifinitura con convocazioni di questa mattina. Samperi avrà tutti abili arruolabili, con marco Biagianti nuovamente inserito nel roster, ma con Suton e il capitano Carmelo Musumeci rientrati solo nella giornata di giovedì in gruppo dopo la soddisfacente missione nazionale. La gara sarà come al solito trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook di Pmg Sport Futsal.

La Meta Catania Bricocity è lieta di annunciare l’acquisto del giovane talento croato, classe 1997, Marko Kuraja. Kuraja approda a Catania dopo la sua parentesi al Saviatesta Mantova nella prima parte di stagione dove ha mostrato le sue doti tecniche da ottimo laterale offensivo. Giocatore polivalente, abile nel palleggio e ottimo nell’uno contro uno. Ottima visione di gioco, intensità e partecipazione alla manovra con una propensione spiccata, da parte di Kuraja, nel cercare la porta avversaria.

Un altro giovane croato, dunque, di grande prospettiva che indosserà la maglia rossazzurra, dopo essere cresciuto in patria nello Square Dubrovnik. “Sono molto felice di vestire la maglia rossazzurra. Devo lavorare tanto e dare il massimo. Sono felice di avere in squadra un mio connazionale come Suton. Kuraja è già nel giro della nazionale croata con raduni importanti al fianco del suo connazionale e nuovo compagno di club Josip Suton. La Meta Catania Bricocity ringrazia la Saviatesta Mantova per la chiusura dell’operazione”.