Calcio a 5, la Meta Catania Bricocity rifila 6 reti al Petrarca e continua a volare in classifica

20 Febbraio 2021 14:34

Calcio a 5, la Meta Catania Bricocity batte il Petrarca 6-2: Josiko trascinatore, Suton porta a casa il pallone con una tripletta perfetta

Un applauso forte, scrosciante e meritato per una Meta Catania Bricocity straordinariamente unica e perfetta. Una vittoria grandiosa contro una grande squadra come la Syn Bios Petrarca. Tre punti che assumono un valore pesante viste le tantissime assenze in casa rossazzurra, dal capitano Musumeci a Giovanni Messina passando per Sanz tornato in patria. Tutte le difficoltà, ma nelle avversità esce fuori gruppo, squadra, partecipazione e applicazione e soprattutto il grande lavoro dello staff tecnico e atletico di questa squadra.

Una partita come dicevamo intensa. senza un attimo di sosta e giocata fino all’ultimo secondo con una rabbia agonistica unica degli uomini di Samperi. Settimo risultato utile consecutivo, girone di ritorno senza sconfitte e soprattutto fattore casa da corazzata rossazzurra.

I rossazzurri hanno battuto Syn Bios Petrarca 6-2 materializzando un match di straordinaria bellezza e senza sbavature-. Il gol di Rossetti nel primo tempo, le parate decisive di Dovara e il raddoppio di Suton a completare un primo tempo a mille all’ora. Tutti sugli scudi i ragazzi di Samperi con un Josiko trascinatore, uomo squadra autore di un match di grande bellezza. Nella ripresa proprio Josiko firmava il tre a zero dopo un’azione pazzesca e Suton mandava in estasi il Palanitta con il poker perfetto.

Petrarca con il libero di movimento ha provato a tornare su, trovando anche il gol, ma la Meta Catania Bricocity oggi era inarrestabile e aggressiva e strappando il pallone trovava nel finale le parabole perfette di Suton, tripletta personale, e di Venancio dodicesimo sigillo in campionato.

Menzione particolare per Super Dovara che, anche nella ripresa, chiudeva ogni tentativo verso la porta di Petrarca. Finale tra gli applausi generali a celebrare la decima vittoria in campionato, il settimo risultato utile consecutivo, e la nona vittoria consecutiva in casa. Con 32 punti in diciotto gare Samperi guarda il futuro con sano ottimismo e tutto spinto da un gruppo virtuoso che sovverte qualsiasi difficoltà. Di seguito il tabellino della gara:

META CATANIA BRICOCITY-SYN-BIOS PETRARCA 6-2 (2-0 p.t.)

META CATANIA BRICOCITY: Dovara, Rossetti, Baldasso, Baisel, Josiko, Silvestri, Kuraja, Suton, Quintairos, Tomarchio, C. Musumeci, Biagianti, Rinaudo, Mambella. All. Samperi

SYN-BIOS PETRARCA: Bastini, Joselito, Rafinha, Parrel, V. Mello, Bargellini, U. De Luca, F. Mello, Polato, Fornari, Vitale, Boaventura, Moretti, Alves. All. Giampaolo

MARCATORI: 4’20” p.t. Rossetti (M), 17’20” Suton (M), 8’19” s.t. Josiko (M), 8’30” Suton (M), 9’11” V. Mello (P), 16’40” Suton (M), 17′ Baldasso (M), 19’30” Rafinha (P)

AMMONITI: Boaventura (P), Josiko (M), Baisel (M), V. Mello (P), Rossetti (M), Fornari (P)

ARBITRI: Antonio Marino (Agropoli), Giovanni Beneduce (Nola) CRONO: Michele Corrado Schillaci (Enna)