Calabria, l’associazione a tutela delle tartarughe Caretta caretta: “necessario intensificare i controlli sulle spiagge”

6 Febbraio 2021 13:01

Tutela dei nidi di Tartaruga marina Caretta caretta in Calabria. Segnalazione di traffico abusivo di mezzi meccanici sulle spiagge

La Caretta Calabria Conservation è un’associazione che si occupa del monitoraggio e della tutela dei nidi di Tartaruga marina Caretta caretta in Calabria, ormai considerata il più importante sito riproduttivo della specie a livello nazionale. Con un documento ha inviato una segnalazione di traffico abusivo di mezzi meccanici sulle spiagge, che risultato un pericolo per le tartarughe: “La stagione riproduttiva 2020 è stata particolarmente produttiva. Il nostro personale ha infatti rinvenuto e protetto 66 nidi di Caretta da cui sono nati ben 3335 piccoli! Tale risultato deriva da intensi sforzi di monitoraggio e sorveglianza delle spiagge sottoposte a gravi minacce di origine antropica come il traffico abusivo di quad e fuoristrada. A tal proposito nei giorni scorsi abbiamo inviato la comunicazione in allegato a tutti gli organi competenti sul demanio marittimo auspicando maggiori controlli”.