Calabria, Spirlì: “non sono positivo al Covid e neanche malato di testa”

8 Febbraio 2021 14:35

Nino Spirlì afferma di non essere positivo al Coronavirus: nelle ultime ore sui social si era diffusa questa notizia, che il governatore ha smentito sul nascere

Il presidente facente funzioni della Regione Calabria smentisce categoricamente alcune voci riguardo il suo stato di salute. Nelle ultime ore infatti era circolata la notizia che Nino Spirlì fosse risultato positivo al Coronavirus ma, in una delle sue classiche dirette, ha confermato la falsità di queste voci. “Il mio stato di salute è ottimo grazie a Dio – ha esordito – , mi dispiace piuttosto e mi preoccupo per chi è malato. Seguo sempre le vicende che riguardano la sanità, anche grazie al Commissario Guido Longo. Voglio tranquillizzare tutti che non sono affetto da Covid-19, godo di ottima salute e la metto a disposizione della carica che ricopro e della mia Calabria. Chiunque abbia avuto questa simpatica idea, di dire che sono malato di Covid, pur dispiacendomi per chi soffre, devo smentire la notizia categoricamente. Spero sia un errore di interpretazione. E’ risultato positivo il Presidente del Consiglio regionale Arruzzolo, mentre io non c’entro nulla”, ha concluso Spirlì. Infine, rispondendo ad qualche utente che commentava sotto la diretta, ha affermato: “non sono neanche malato di testa, chiunque abbia voglia di lasciare questi commenti che vada a scrivere in altre pagine”.