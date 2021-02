Calabria protagonista sulla Rai: lunedì 8 febbraio Cosenza raccontata a ‘Storia delle nostre città’

7 Febbraio 2021 12:03

Calabria protagonista su Rai Storia il prossimo 8 febbraio: le origini della città di Cosenza raccontate a ‘Storia delle nostre città’

Lunedì 8 febbraio, Rai Storia si occuperà della Calabria. Nel corso della trasmissione televisiva ‘Storia delle nostre città‘ verranno raccontate le origini di Cosenza, le quali si pensa risalgano addirittura all’ottavo secolo a.C. quando sorse il primitivo villaggio di Kos. L’insediamente venne successivamente conquistato dai Bruzi che ne fecero la loro capitale attraverso la quale dominarono per secoli la Calabria. I Bruzi riuscirono a sconfiggere in guerra i greci, ma non riuscirono a fermare l’avanzata dei romani: la città, conquistata, divenne una colonia ribattezzata Consentia.

Dopo il crollo dell’Impero Romano, Cosenza venne dominata da goti, bizantini, svevi e successivamente fu ogetto di contesa fra Angiò e Aragonesi. Questi ultimi nel 1511 fondarono l’Accademia Cosentina, prestigiosa scuola che rese la città una piccola culla culturale e umanistica con personalità di spicco quali Bernardino Telesio, filosofo ispiratore di Giordano Bruno, Tommaso Campanella e Francesco Bacone. In quel glorioso periodo la città fu onorata dell’appellativo di ‘Atene della Calabria’. Con l’avvento dei Borboni, nell’800 Cosenza fu teatro di violenti scontri che portarono all’Unità d’Italia.

Ai giorni nostri Cosenza porta ancora i segni della sua lunga e variegata storia con edifici romani, chiese medievali, conventi, palazzi padronali e splendide piazze, ma ha saputo anche rinnovarsi con gallerie d’arte, moderni musei e opere architettoniche futuriste come il ‘Ponte di San Francesco di Paola’ che rappresenta con i suoi 104 metri di altezza il ponte strallato più alto d’Europa.