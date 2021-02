Calabria: per lavori sull’A2 limitazioni al traffico in provincia di Vibo Valentia

1 Febbraio 2021 15:06

Calabria: limitazioni al traffico in provincia di Vibo Valentia per consentire l’esecuzione degli interventi di pavimentazione delle rampe dello svincolo di Pizzo Calabro

Per consentire l 'esecuzione degli interventi di pavimentazione delle rampe dello svincolo di Pizzo Calabro, lungo la A2 'Autostrada del Mediterraneo', si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare in provincia di Vibo Valentia. Nel dettaglio, domani 2 febbraio, nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 18:00, sarà in vigore la chiusura della rampa in uscita in carreggiata sud dello svincolo di Pizzo in corrispondenza del km 339,960. Inoltre, mercoledì 3 febbraio, nella fascia oraria 06:00-18:00, sarà in vigore la chiusura della rampa in ingresso in carreggiata sud dello svincolo. Il traffico veicolare in direzione sud in ingresso e in uscita allo svincolo di Pizzo Calabro potrà usufruire del successivo svincolo autostradale di "Vibo Valentia/Sant'Onofrio", con proseguimento lungo la SS 18 "Tirrena Inferiore" e la ex SS 606 di Vibo Valentia.