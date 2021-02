Calabria, morto l’ex sottosegretario Antonio Catricalà: si sarebbe sparato in testa

24 Febbraio 2021 11:18

Morto suicida l’ex sottosegretario lla Presidenza del Consiglio Antonio Catricalà: secondo il responso delle prime indagini si sarebbe sparato in testa

In mattinata l’aula del Senato ha rispettato un minuto di silenzio, su invito della presidente Elisabetta Casellati, per omaggiare la scomparsa di Antonio Catricalà. L’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’Antitrust è stato trovato morto nella sua abitazione di Roma, nel quartiere Parioli. Secondo quanto si apprende dalle prime fonti investigative, Antonio Catricalà si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola. La Polizia e la Sicentifica proseguono le rispettive indagini.

“Ho appreso in questo istante che purtroppo è mancato Antonio Catricalà che ha rivestito ruoli istituzionali molto importanti come avvocato, magistrato del Consiglio di Stato, dirigente e anche politico italiano. Vorrei osservare per lui un minuto di silenzio“, ha dichiarato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati. “A nome mio personale e di tutta l’assemblea va il cordoglio e la vicinanza alla famiglia. Purtroppo non è una bellissima giornata questa“.