Calabria, l’Unione Italiana Forense fa un appello al presidente Spirlì: “gli Avvocati siano dichiarati categoria a rischio e abbiano priorità nel piano di vaccinazione”

27 Febbraio 2021

Il Coordinamento Regionale Calabria dell’Unione Italiana Forense, nella persona del coordinatore regionale Avvocato Armando Chirumbolo, unitamente al consiglio direttivo dell’Unione di Lamezia Terme, nelle persone degli Avvocati Amedeo Colacino, Antonio Battaglia, Giuseppe Caruso, Elisa Gullo, Antonio Torcasio e Antonio Rocco rivolge un appello alla Regione Calabria, direttamente nella persona del Presidente F.F. Nino Spirlì, affinché gli Avvocati siano dichiarati “categoria a rischio” e vengano inseriti, con un criterio di priorità, nel piano regionale di vaccinazione contro il Covid-19. Di seguito il comunicato stampa che spiega le motivazioni di tale richiesta: “Gli Avvocati frequentano aule d’udienza, visitano i detenuti, incontrano una pluralità di assistiti, contribuiscono, come parte essenziale, a garantire la giurisdizione e il diritto di difesa oggetto di protezione finanche costituzionale. Sin dall’inizio della pandemia ed anche in pieno lockdown, gli Avvocati hanno continuato a lavorare, negli uffici giudiziari speso affollati, mettendo sempre a rischio la propria salute. A seguito della sospensione disposta durante la fase emergenziale, poi, le attività sono riprese mediante l’adozione di specifiche procedure precauzionali, nonché la riduzione degli accessi negli uffici giudiziari e nelle aule di udienza, e proprio queste sedi sono state spesso focolai di trasmissione del COVID-19, comportando, di conseguenza, la sanificazione dei luoghi, la sospensione delle attività e l’obbligo di quarantena fiduciaria, con l’inevitabile prolungamento della durata dei processi giudiziari e l’aggravio economico di costi per lo Stato”.

“Gli Avvocati sono già stati considerati categoria a rischio nelle Regioni Sicilia e Toscana e sarebbe auspicabile che anche in Calabria si proceda, con assoluta priorità ed urgenza, ad inserire gli Avvocati, così come anche i Magistrati e tutto il personale di Giustizia nel Piano Regionale di Vaccinazione così da assicurare continuità al servizio primario della Giustizia. Pertanto, richiediamo un autorevole ed urgente intervento da parte delle Istituzioni al fine dare avvio anche in Calabria ad una campagna di vaccinazione contro il contagio da virus Covid-19 nei confronti di una categoria certamente a rischio come quella dell’avvocatura, nonché di tutti gli operatori del settore della Giustizia (magistrati e personale amministrativo)”, conclude la nota.