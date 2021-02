Calabria: iniziativa in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza

11 Febbraio 2021 09:08

Oggi, giovedì 11 febbraio, l’assessore all’Istruzione della Giunta regionale, Sandra Savaglio, e l’Università della Calabria (Unical) organizzano un evento in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, iniziativa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, patrocinata dall’Unesco. Ospite d’onore sarà la fisica, saggista e divulgatrice Gabriella Greison. L’obiettivo della giornata, aperta anche alle istituzioni scolastiche del territorio regionale, è puntare i riflettori sul tema “donne e scienza” per promuovere una maggiore partecipazione delle ragazze alla formazione e alle professioni scientifiche. L’incontro si terrà dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e sarà accessibile in diretta come evento live sulla piattaforma MS Teams: http://bit.ly/streamingDonneNellaScienza.