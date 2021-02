Calabria, ecco i nominativi delle cariche regionali e provinciali delle Pgs: a Reggio il nuovo presidente è Filomena Iatì

4 Febbraio 2021 18:26

Il comunicato stampa con i nominativi delle nuove cariche regionali e provinciali delle PGS Calabria per il quadriennio olimpico 2021-2024

Si sono tenute lo scorso 24 gennaio, in modalità on-line e con l’ausilio della piattaforma Eligo, le Assemblee Elettive delle Polisportive Giovanili Salesiane calabresi. Un’occasione democratica di confronto per l’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, che ha provveduto a rinnovare e definire le cariche regionali e provinciali per il quadriennio olimpico 2021-2024. All’esito delle votazioni e delle prime riunioni di consiglio svoltesi nei giorni scorsi, è Fabio Armeni il nuovo presidente del Comitato Regionale PGS. Sostituisce il presidente uscente Demetrio Rosace che ha retto l’associazione per ben dodici anni. Armeni sarà coadiuvato dallo stesso Rosace con il ruolo di vice presidente, dal segretario Antonio Arrigo, dal tesoriere Giulia Ielo, dal direttore tecnico Mariastella Agostino e dall’organo di controllo Daniela Diano.

Per quanto concerne il Comitato Provinciale di Cosenza, confermato il presidente uscente Gabriele Damiano che sarà affiancato dai vice presidenti Carlo Stumpo e Walter Perrotta, dal segretario Maurizio La Rocca, dal tesoriere Gabriele Greco, dal direttore tecnico Daniele Lenti, dai consiglieri Teresa Piluso e Michele Gabriele, e dall’organo di controllo Michele Gallo. Paola Esposito è stata eletta presidente del Comitato Provinciale di Catanzaro, subentrando al presidente uscente Saverio Francesco Papa. La nuova presidente sarà supportata dal vice presidente Giuseppe Gregorace, dal segretario Domenico Curcio, dal tesoriere Marisa Fera, dal direttore tecnico Mariachiara Mammone, dai consiglieri Marianna Sia e Fernando Santoro, e dall’organo di controllo Angela Manno. Il nuovo presidente del Comitato Provinciale di Reggio Calabria è Filomena Iatì, che prende il posto del presidente uscente Fabio Sergi. Il consiglio sarà composto dal vice presidente Francesca Versaci, dal segretario Cristina Ferraro, dal tesoriere e direttore tecnico Fabio Sergi, dai consiglieri Ada Caponera e Antonella Pellicanò, e dall’organo di controllo Sergio Notaro. L’assemblea regionale ha infine rieletto Carmine Francesco Longo al consiglio nazionale delle Polisportive Giovanili Salesiane.

Il Comitato Regionale ed i tre Comitati Provinciali sono già a lavoro per condividere idee e progetti in attesa della ripresa delle attività sportive prevista il prossimo 5 marzo, emergenza Covid permettendo. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it e consultare le pagine facebook “PGS Calabria”, “PGS Cosenza”, “PGS Catanzaro” e “PGS Reggio Calabria”.