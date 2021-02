De Magistris: “darò vita all’acqua pubblica, non c’è in nessuna Regione d’Italia”

4 Febbraio 2021 17:46

Napoli è ad oggi “l’unica grande città ad aver ripubblicizzato tutta l’acqua e abbiamo dimostrato che questo significa buon governo”

“Ho preso l’impegno che una delle prime leggi regionali, se dovessi essere eletto, è di dare vita all’acqua pubblica regionale che non c’è in alcuna regione d’Italia”. Lo ha dichiarato l’ex pm e candidato alla presidenza della Regione Calabria, Luigi de Magistris, ai microfoni di radio Crc ricordando come la città di Napoli è ad oggi “l’unica grande città ad aver ripubblicizzato tutta l’acqua e abbiamo dimostrato che questo significa buon governo. Addirittura l’azienda pubblica dell’acqua si occupa del ciclo delle fogne, abbiamo fatto assunzioni, siamo tra le tariffe più basse d’Italia e facciamo utili”.