Calabria, da domani inizia il tour del Commissario Regionale della Lega Giacomo Saccomanno

9 Febbraio 2021 21:36

Da domani inizia il tour del Commissario Regionale della Lega Salvini Premier Giacomo Saccomanno, unitamente ai componenti della squadra Roy Biasi, sub Commissario, Cataldo Calabretta, Marco Maiolo, Pietro Spizzirri, l’On. Domenico Furgiuele e il Presidente della Giunta regionale Nino Spirlì, per incontrare la classe dirigente ed i simpatizzanti delle varie zone della Calabria. Domani 10 febbraio si terrà un primo incontro a Catanzaro e, successivamente, a Crotone. Venerdì 12 febbraio, invece, vi sarà dapprima un incontro a Vibo Valentia e, poi, a Reggio Calabria, nel mentre sabato 13 febbraio ci sarà un incontro a Cosenza. Un momento di riflessione e di confronto con tutti i dirigenti, gli aderenti e le persone che vorranno partecipare, sempre nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Un momento di ascolto e di indicazione delle nuove azioni e strategie.