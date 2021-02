Calabria: Antonio De Caprio capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale

2 Febbraio 2021 18:09

Calabria, Antonio De Caprio: “Ringrazio i colleghi del gruppo di Forza Italia in consiglio regionale per avere riposto in me la loro fiducia”

“Ringrazio i colleghi del gruppo di Forza Italia in consiglio regionale per avere riposto in me la loro fiducia”. Con queste parole il consigliere regionale Antonio De Caprio commenta la nomina avvenuta oggi pomeriggio al termine della riunione di gruppo nella quale è stato designato capogruppo. Il presidente della commissione anti ‘ndrangheta aggiunge: “Insieme ai miei colleghi continueremo a lavorare con lo stesso spirito che ci ha contraddistinto fin dai primi giorni di questa legislatura. Da anni – rimarca De Caprio – il mio impegno politico si basa sui principi fondanti di Forza Italia, partito che ho avuto l’onore di rappresentare sia in seno alle amministrazioni che in veste di dirigente”.