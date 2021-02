13 Febbraio 2021 20:32

Anas: a causa della caduta di alcuni massi provvisoriamente chiuso un tratto della SS19 “delle calabrie” a Tiriolo

Lungo la strada statale 19 “delle Calabrie” è provvisoriamente chiuso al transito un tratto in corrispondenza del km 349,600, nel territorio comunale di Tiriolo, in provincia di Catanzaro, a causa della caduta di alcuni massi, provenienti da un versante adiacente alla statale. Attualmente il transito è interdetto in entrambi i sensi di marcia. Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine.

