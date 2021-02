Cagliari, grave incidente d’auto per Andrea Cossu: è ricoverato in gravi condizioni

20 Febbraio 2021 20:20

Grave incidente d’auto per Andrea Cossu sulla statale 554: l’ex calciatore del Cagliari è ricoverato in ospedale in gravi condizioni

Tifosi del Cagliari in apprensione per quanto accaduto in serata. L’ex calciatore della formazione sarda, Andrea Cossu, è rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto sulla strada statale 554 in zona Selargius nel primo pomeriggio. Cossu avrebbe perso il controllo della Porsche sulla quale viaggiava, venendo sbalzato fuori dall’abitacolo. L’ex trequartista, attualmente impegnato nello scouting per il club isolano, è stato ricoverato all’ospedale Brotzu in gravi condizioni a causa delle ferite riportate nel corso dell’incidente ma non sarebbe in pericolo di vita.