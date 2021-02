19 Febbraio 2021 09:45

Cacciotto: “la Real Cittadella è autentico patrimonio della città di Messina, la notizia che a breve sarà aperto il cantiere per cominciare le attività di verifica dei terreni, operazione propedeutica alla bonifica è certamente un passaggio importante”

“La Real Cittadella è autentico patrimonio della città di Messina, della Sicilia e dell’intera Italia. La notizia che a breve sarà aperto il cantiere per cominciare le attività di verifica dei terreni, operazione propedeutica alla bonifica è certamente un passaggio importante. Il degrado non ha mai scalfito l’imponente bellezza della Fortezza costruita tra il 1680 ed il 1686 ed il cui recupero e valorizzazione diventa un elemento troppo importante per il rilancio culturale, storico, artistico, turistico, economico, della città. La Real Cittadella è un occasione per la città di Messina che deve fare di tutto e quanto prima per poter godere e far godere di un autentico pezzo di storia. La Fortezza fa parte di quel brand Messina che diventa cruciale anche per l’economia della nostra città. La Real Cittadella potrebbe indubbiamente con il completamento di ogni singolo step,previa messa in sicurezza, essere fruita a piccole dosi in attesa del totale completamento. Entusiasmo e fiducia per le operazioni in corso e soprattutto l’auspicio che alle operazioni di verifica dei terreni, segua presto la totale bonifica e soprattutto risorse economiche per consacrare il totale rilancio di un opera troppo importante per la nostra città”. E’ quanto scrive in una nota Alessandro Cacciotto, Consigliere della Terza Municipalità di Fratelli d’Italia.